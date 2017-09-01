Lenovo представила мощный гибридный планшет Miix 520 на Kaby Lake-R

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo гибридный планшет Miix 520. Он приходит на смену прошлогоднему Miix 510 и базируется на процессорах Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R).


Lenovo Miix 520 оснащается 12,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (1920 x 1200 пикселей), процессорами вплоть до Intel Core i7-8550U, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на SSD с интерфейсом PCIe, камерами на 5 Мп. Время автономной работы достигает 7,5 часа. Отдельно отмечается опциональная камера WorldView для 3D-съемки.

Размеры планшета составляют 300 х 205 х 9,9 мм, вес — 880 граммов. Планшета с клавиатурой — 300 х 205 х 15,9 мм и 1,26 кг. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.0, есть порты USB 3.0 Type-C и USB 3.0, слот SD.

Продажи Lenovo Miix 520 стартуют в ноябре 2017 года по цене от $899 (с клавиатурой и стилусом Active Pen 2).

Источник
Lenovo
Теги
планшет WINDOWS LENOVO IFA 2017 Lenovo Miix 520

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