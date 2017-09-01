Lenovo представила самый компактный перевертыш Yoga

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила ноутбук-перевертыш Yoga 720 на базе процессоров Intel Core 8 поколения. По словам производителя, 12-дюймовый трансформер Yoga 720 — самый компактный ноутбук семейства, имеющий толщину 16 мм при весе 1,15 кг.





Ноутбук комплектуется опциональным стилусом Active Pen, сканером отпечатков пальцев и поддерживает работу с цифровым помощником Cortana. Он оснащается 12,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами вплоть до Core i7, до 12 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 UБ на твердотельном накопителе.





Время автономной работы достигает 8 часов. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 4.1, есть порты USB Type-C, USB 3.0 и аудиоразъем. Размеры составляют 293 х 203,4 х 15,75 мм.





Lenovo Yoga 920 станет доступен в США в октябре по цене от 650 долларов.