LG выпустила планшет G Pad X2 8.0 Plus

Компания LG Electronics начала продажи нового планшета LG G Pad X2 8.0 Plus. На данный момент он стал доступен у американского оператора T-Mobile по цене 240 долларов США.

Планшет относится к среднему уровню и предлагается с опциональной странного вида док-подставкой, которая добавляет аккумулятор, стереодинамики и порт USB.

LG GPad X2 8.0 Plus оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, камерами на 5 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч, в док-станции — еще 4400 мАч. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2 и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.