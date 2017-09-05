Ростех тестирует двухэкранный планшет в школах

В России стартовал пилотный проект по внедрению программы ЕЭОС (Единой Электронной Образовательной Среды). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.





Как ожидается, он станет самым масштабным по использованию комплексной системы электронного образования в России: проект рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учителей, более 10 000 школьников.

С 1 сентября 2017 года проект запущен в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В пилоте участвует треть школ в 4 муниципалитетах Свердловской области. Реализацией проекта занимается НЦЭО (Национальный Центр Электронного Образования), дочка Ростеха.

Один из важных элементов программы – планшет для школьников, созданный российскими разработчиками. Сборка производится китайским гигантом Foxconn. Планшет представляет собой двухэкранное панельное устройство и напоминает книгу. Один из двух экранов выполнен на основе технологии «электронных чернил». Диагональ каждого из экранов составляет 10 дюймов. Работа производится под управлением операционной системы Android.

Весят планшеты не более 1,5 кг. На него установлен контент из федерального перечня учебников. Теоретически, планшет должен заменить не только учебники, но и тетради. Планируется раздать 8 тысяч таких планшетов.

Проект тестирования ЕЭОС рассчитан на 2017-2018 учебный год. Первые значимые результаты Ростех рассчитывает получить уже к концу 2017 года.