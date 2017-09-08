Samsung рассекретила планшет Galaxy Tab A (2017)

Компания Samsung без особого шума выпустила первый планшет Galaxy Tab A (2017). Модель Galaxy Tab A 8.0 (2017) уже стала доступна во Вьетнаме.


Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) заключен в металлический корпус, оснащается 8-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением WXGA (1280 х 800 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч. Поддерживаются 4G LTE (опционально), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) доступен по цене порядка 285 долларов США за версию с поддержкой сотовой связи.

Источник
Samsung
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ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab A 8.0 Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017

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