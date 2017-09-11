Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Pro

Компания Xiaomi представила сегодня на мероприятии в Китае новый ноутбук — Mi Notebook Pro. Это 15,6-дюймовая модель в алюминиевом корпусе, которая позиционируется производителем как конкурент MacBook Pro.


Xiaomi Mi Notebook Pro базируется на процессорах Intel Core i5 (i5-8250U) или i7 (i7-8550U) восьмого поколения, дискретной графике NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4, быстрых твердотельных накопителях объемом 256 ГБ с интерфейсом PCIe. Дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей)  защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. 


Предусмотрен сканер отпечатков пальцев, интегрированный в тачпад. Порты включают SD-кардридер, два USB Type-C, два USB 3.0, полноразмерный HDMI, 3,5-мм разъем для наушников. Отдельно отмечаются два 2,5-ваттных динамика Harman Infinity. Время автономной работы достигает 9 часов в режиме просмотра видео. Размеры составляют 360,7 х 243,6 х 15,9 мм, а вес — 1,95 кг.


Модель с Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти оценена в 6999 китайских юаней, то есть около 1076 долларов США, с Intel Core i7 и 8 ГБ оперативной памяти — 6399 китайских юаней, то есть около 984 долларов США, с Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти — 5599 китайских юаней, то есть около 860 долларов США.



Источник
Xiaomi
Теги
ноутбук Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

ASUS ROG Strix GL702ZC: насколько быстр первый восьмиядерный ноутбук

4 сентября

Mi Notebook Air стал первым ноутбуком Xiaomi

27 июля 2016

Xiaomi Mi A1 с двойной камерой представлен официально

5 сентября

Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 представлен официально

11 сентября

В России вышел ноутбук Acer Predator 21 Х за 699 990 рублей

25 августа
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Samsung рассекретила планшет Galaxy Tab A (2017)
ВКонтакте готовит большой редизайн приложений для Android и iOS
Ростех опроверг поставку в школы американских планшетов пятилетней давности

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 194
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 119
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 99
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 63
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43