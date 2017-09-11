Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Pro

Компания Xiaomi представила сегодня на мероприятии в Китае новый ноутбук — Mi Notebook Pro. Это 15,6-дюймовая модель в алюминиевом корпусе, которая позиционируется производителем как конкурент MacBook Pro.





Xiaomi Mi Notebook Pro базируется на процессорах Intel Core i5 (i5-8250U) или i7 (i7-8550U) восьмого поколения, дискретной графике NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4, быстрых твердотельных накопителях объемом 256 ГБ с интерфейсом PCIe. Дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.





Предусмотрен сканер отпечатков пальцев, интегрированный в тачпад. Порты включают SD-кардридер, два USB Type-C, два USB 3.0, полноразмерный HDMI, 3,5-мм разъем для наушников. Отдельно отмечаются два 2,5-ваттных динамика Harman Infinity. Время автономной работы достигает 9 часов в режиме просмотра видео. Размеры составляют 360,7 х 243,6 х 15,9 мм, а вес — 1,95 кг.





Модель с Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти оценена в 6999 китайских юаней, то есть около 1076 долларов США, с Intel Core i7 и 8 ГБ оперативной памяти — 6399 китайских юаней, то есть около 984 долларов США, с Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти — 5599 китайских юаней, то есть около 860 долларов США.