Хромбук Google Chromebook Eve засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску ноутбука Google Chromebook Eve, пока не представленного официально.





Судя по всему, речь идет об обновлении линейки хромбуков Chromebook Pixel от самой Google. Отметим, что весной 2017 года в сети появились слухи о "смерти" линейки, которые Google оперативно опровергла.





По данным бенчмарка Google Chromebook Eve оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1600 пикселей, процессором Intel Core i5-7Y54 седьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Указанная операционная система Android 7.1.1 Nougat свидетельствует об изначальной поддержке Android-приложений и возможности их установки напрямую из Google Play.