Lenovo представила ноутбуки ThinkPad A275 и A475 на базе AMD Pro

Компания Lenovo представила ноутбуки ThinkPad A275 и A475. Они стали первыми моделями корпоративной линейки Lenovo, построенными на базе технологии AMD Pro.





Ноутбуки получили сканер отпечатков пальцев, поддержку высокоскоростных мобильных сетей стандарта LTE-A, а заявленное время автономной работы достигает 10 часов.

ThinkPad A275 оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами до AMD Pro A12-9800B 7 поколения с интегрированной графикой AMD Radeon R7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, о 512 ГБ NVMe M2 SSD или 1 ТБ HDD. Порты включают USB Type-C, 2 USB 3.0, HDMI и RJ45. Вес составляет 1,36 кг.

ThinkPad A475 отличается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), получил до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и три порта USB 3.0 вместо двух. Вес составляет 1,63 кг.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad A275 и A475 станут доступны в России с ноября 2017 года. В США они появятся с октября и октября, соотвественно, по цене от $849 и $869.