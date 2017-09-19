Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab Active 2, который пока не был представлен производителем официально.


Напомним, оригинальный Galaxy Tab Active вышел в 2014 году, он обладал техническими характеристиками начального уровня, защитой от пыли, воды и ударов. Согласно более ранним утечкам, его наследниками станут версии с маркировками SM-T390 и SM-T395. Как ожидается, первая получит поддержку только Wi-Fi, а вторая — LTE и Wi-Fi. Планшет сначала станет доступен в Европе и Латинской Америке по цене от 500 до 600 долларов США, затем возможен выход и в других регионах.


Судя по данным бенчмарка, Samsung Galaxy Tab Active 2 (SM-T395) оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей, камерами на 8 и 5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
ANDROID планшет Samsung GFXBench Samsung Galaxy Tab Active 2

Комментарии

Материалы по теме

8-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab 4 вышел в России

20 октября 2014

IFA 2014: Samsung показала планшет повышенной прочности Galaxy Tab Active

4 сентября 2014

Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab 4 Nook

5 июня 2014

Samsung готовит линейку высококлассных планшетов Galaxy Tab S

6 мая 2014

Samsung готовит новый планшет, похожий на смартфон

24 апреля 2014

Samsung засветила 12-дюймовый планшет с разрешением 4K

9 июня 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Google удалит бэкапы Android, если устройство неактивно 60 дней
Доля Nougat достигла 15,8% на Android-устройствах
HP обновила перевертыш EliteBook x360 для бизнес-пользователей

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 197
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 132
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 67
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43