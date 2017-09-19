Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab Active 2, который пока не был представлен производителем официально.





Напомним, оригинальный Galaxy Tab Active вышел в 2014 году, он обладал техническими характеристиками начального уровня, защитой от пыли, воды и ударов. Согласно более ранним утечкам, его наследниками станут версии с маркировками SM-T390 и SM-T395. Как ожидается, первая получит поддержку только Wi-Fi, а вторая — LTE и Wi-Fi. Планшет сначала станет доступен в Европе и Латинской Америке по цене от 500 до 600 долларов США, затем возможен выход и в других регионах.





Судя по данным бенчмарка, Samsung Galaxy Tab Active 2 (SM-T395) оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей, камерами на 8 и 5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.