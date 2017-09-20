Google готовит к выпуску высококлассный хромбук Pixelbook

Следующим поколением хромбуков Chromebook Pixel от копании Google окажется ноутбук под названием Pixelbook. Об этом рассказал профильный ресурс Droid Life.





Пр данным источника, Pixelbook — это официальное название будущей новинки. Pixelbook получит версии с накопителем на 128 ГБ, 256 и 512 ГБ. При этом модель совсем не бюджетная, как большинство хромбуков от Samsung, Acer и других производителей. Базовая версия с 128 ГБ стоит 1199 долларов США, с 256 ГБ — $1399, а с 512 ГБ — $1749.





В отличие от прошлых поколений Chromebook Pixel, новый Pixelbook сможет складываться в режиме планшета. К нему будет предлагаться стилус Pixelbook Pen за дополнительные 99 долларов.

Как ожидается, официальный дебют Google Pixelbook состоится на мероприятии 4 октября 2017 года.