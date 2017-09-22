ASUS выпустила хромбук-перевертыш Chromebook Flip C101

Компания ASUS начинает продажи хромбука-перевертыша Chromebook Flip C101 в США. Он доступен для заказа в Amazon и ASUS Store за 299 долларов США, а поставки начнутся 25 сентября.





Ноутбук ASUS Chromebook Flip C101 заключен в металлический корпус и получил 10,1-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением (1280 x 800 пикселей), который откидывается на 360 градусов и позволяет работать в нескольких режимах, в том числе в планшетном.

В его основе лежит шестиядерный процессор Rockchip RK3399 с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя Cortex-A53, 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ на накопителе.

Предусмотрены два порта USB 3.1 Type-C, один USB 2.0 Type-A, слот microSD, аудиоразъем, поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0. Время автономной работы достигает 9 часов от одной подзарядки.