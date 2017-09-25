Планшет BQ-7082G Armor с яркими принтами оценен дешевле 3,5 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж планшета BQ-7082G Armor. Это недорогая модель с пятью вариантами необычных принтов на задней панели.

BQ-7082G Armor оснащается 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 х 600 пикселей, камерами на 2 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч. От него можно подзаряжать другие гаджеты. Поддерживаются две SIM-карты, сотовые сети 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 3.1 и GPS. Размеры составляют 191,5 х 114,5 х 12,8 мм, а вес — 292 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Планшет BQ-7082G Armor доступен по рекомендованной розничной цене 3990 рублей.