Объявлены российские цены на тонкий игровой ноутбук Acer Predator Triton 700

На выставке Игромир 2017 компания Acer представила в России свой новый тонкий высокопроизводительный игровой ноутбук Predator Triton 700. Ноутбук базируется на концепции Max-Q, представленной NVIDIA на выставке Computex 2017 летом и которая позволяет создавать ноутбуки в три раза тоньше и до трех раз мощнее по сравнению с прошлыми поколениями.


15,6-дюймовый ноутбук имеет толщину 18,9 мм и весит 2,6 кг. При этом в основе Acer Predator Triton 700 получил систему охлаждения с двумя 3D-вентиляторами AeroBlade, процессоры Intel Core серии HQ седьмого поколения, графику NVIDIA GeForce серии GTX 10, до 32 ГБ оперативной памяти, два накопителя NVMe PCIe SSD в массиве RAID 0.


Дисплей обладает разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Клавиатура с цифровым блоком у ноутбука механическая и обладает настраиваемой RGB-подсветкой. Тачпад расположен над клавиатурой и закрыт стеклом Gorilla Glass. Порты включают Thunderbolt 3, два USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и DisplayPort , а также гигабитный Ethernet.

Ноутбук появится в продаже в России в октябре 2017 и будет доступен в трех конфигурациях:

  • Процессор Intel Core i7-7700HQ, графика NVIDIA GTX 1080 8 ГБ GDDR5X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 RAM, 1024 ГБ SSD (RAID 512x2 NVMe PCIe) за 269 990 рублей.
  • Процессор Intel Core i7-7700HQ, графика NVIDIA GTX 1060 6 ГБ GDDR5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 RAM, 1024 ГБ SSD (RAID 512x2) за 179 990 рублей.
  • Процессор Intel Core i7-7700HQ, графика NVIDIA GTX 1060 6 ГБ GDDR5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 RAM, 512 ГБ SSD (RAID 256x2) за 159 990 рублей.
Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук ACER Acer Predator Triton 700

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