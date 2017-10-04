Google представила хромбук-перевертыш Pixelbook

Компания Google представила сегодня не только смарт-колонки Home Mini и Home Max, но и новый фирменный хромбук — Pixelbook.





Pixelbook представляет собой ноутбук-перевертыш с откидывающимся дисплеем и несколькими режимами работы. Ноутбук тонок и легок — толщина составляет всего 10 мм, а вес — 1 кг. Крышка ноутбука стеклянная, это сделано не только для красоты, но и лучшего приема Wi-Fi.





Ноутбук оснащается 12,3-дюймовым тачскрином с с разрешением Quad HD (2400 x 1440 пикселей, 235 ppi). В основе лежат процессоры Intel Core i5 и i7, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов.





К ноутбуку предлагается специальный стилус Google Pixel Pen. Он отслеживает наклоны до 60 градусов и поддерживает распознавание до 2046 степеней нажатия.

Google Pixelbook доступен для предварительного заказа за $999 с сегодняшнего дня. Стилус стоит отдельные 99 долларов.