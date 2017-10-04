Тонкий премиум-ноутбук HP Spectre 13 обновился до Intel Kaby Lake Refresh

Компания HP обновила премиальный ультрабук Spectre 13. Он стал быстрее и дольше работает автономно, а также получил опцию сенсорного дисплея.





Новый HP Spectre 13 базируется на процессорах Intel восьмого поколения с архитектурой Kaby Lake Refresh, весит 1,11 кг, имеет толщину 10,8 мм. Производитель сместил стетеодинамики и сделал клавиатуру шире, тачскрин также увеличился на 15%, а динамики — громче на 66%.

От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 11,6 часа, а с 4K-дисплеем — до 7,9 часов. Предусмотрены два порта Thunderbolt 3/USB Type-C, USB 3.1 Type-A и аудиоразъем. Цена стартует от $1150.

Цена стартует от $1300 за конфигурацию с Intel Core i5-8250U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на накопителе с интерфейсом PCIe.