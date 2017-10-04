Обновленный перевертыш HP Spectre 13 x360 стал тоньше, легче и быстрее

Компания HP представила третье поколение ноутбука-перевертыша Spectre 13 x360. Модель стала тоньше, легче и получила новейшие четырехъядерные процессоры Intel с архитектурой Kaby Lake Refresh.


13,3-дюймовый HP Spectre 13 x360 имеет толщину 13,6 мм и весит 1,26 кг. По словам производителя, апгрейд процессора сделал ноутбук на 30% быстрее предшественника. Модель 2017-года также получила сканер отпечатков пальцев, более тонкие кромки вокруг дисплея и увеличенное время автономной работы. От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 16,8 часа, а с 4K-дисплеем — до 10 часов. Функция Sure View позволяет сузить углы обзора одним нажатием кнопки.

Конфигурации доступны с процессором до Intel Core i7-8550U, до 1 ТБ на твердотельном накопителе и до 16 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены два порта Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-A, слот microSD и аудиоразъем. Цена стартует от $1150.

Источник
HP
Теги
ноутбук HP HP Spectre 13 x360

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