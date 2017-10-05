Объявлены российские цены обновленных ультратонкого HP Spectre 13 и перевертыша Spectre 13 x360

Компания HP сообщила условия выхода на российский рынок ноутбуков премиум-класса HP Spectre 13 и HP Spectre x360. Напомним, обновленные ультратонкий HP Spectre 13 и перевертыш HP Spectre x360 были представлены для международного рынка буквально вчера. Они стали быстрее и дольше работают в автономном режиме, благодаря переходу на процессоров Intel восьмого поколения с архитектурой Kaby Lake Refresh, и это не единственные изменения.

13,3-дюймовый Spectre 13 x360 стал тоньше и легче. Он имеет толщину 13,6 мм и весит 1,26 кг. По словам производителя, апгрейд процессора сделал ноутбук на 30% быстрее предшественника. Модель 2017-года также получила сканер отпечатков пальцев, более тонкие кромки вокруг дисплея и увеличенное время автономной работы. От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 16,8 часа, а с 4K-дисплеем — до 10 часов. Функция Sure View позволяет сузить углы обзора одним нажатием кнопки.

Новый HP Spectre 13 весит 1,11 кг и имеет толщину 10,8 мм. Производитель сместил стетеодинамики и сделал клавиатуру шире, тачскрин также увеличился на 15%, а динамики — громче на 66%. От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 11,6 часа, а с 4K-дисплеем — до 7,9 часов.

Конфигурации доступны с процессором вплоть до Intel Core i7-8550U, до 1 ТБ на твердотельном накопителе и до 16 ГБ оперативной памяти.

Ноутбуки HP Spectre 13 и Spectre x360 поступят в продажу в России в ноябре 2017 года по цене от 99990 и 94990 рублей, соответственно.