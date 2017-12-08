Panasonic представил защищенный от взрывов планшет в России

Компания Panasonic представила в Москве на ежегодном форуме «Мобильные ИТ-решения для нефтегазового сектора» взрывозащищенную версию планшета Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4.


Взрывозащищенная версия Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 сертифицирована в соответствии с директивой ATEX (опасная зона 2) и требованиями Таможенного союза. Как обещает производитель, при использовании в специальном защитном чехле и с закрытыми портами, планшет не даст искру при работе в опасных нефтегазовых средах. Сертификация опасной зоны 2 позволяет использовать устройство в потенциально взрывоопасной среде, где легко может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Планшет будет поставляться на российский рынок с предустановленной ОС Windows 10 Pro, процессором Intel Core i5-6300U vPro с графикой Intel HD 520, с 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Экран диагональю 10,1 дюйма имеет разрешение WUXGA (1920 х 1200 пикселей) и яркостью до 800 кд/м2.

Планшет прошел тесты на соответствие стандартам UL 1604 Classl, Division 2, MIL-STD-810G. Устройство устойчиво к воздействию воды и пыли по стандарту IP65, выдерживает падение с высоты до 180 см, рабочие температуры от -29 до +60 С. В планшет встроен конфигурационный слот, в который по требованию заказчика могут быть интегрированы LAN, считыватель штрих-кодов 2D, microSD, второй USB-порт, GPS/ГЛОНАСС, считыватель смарт-карт.

Источник
Panasonic
Теги
планшет Россия Panasonic Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4

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