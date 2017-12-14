HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

Компания HP сообщила о начале продаж в России геймерского ноутбука Omen X. Он позиционируется производителем как самый мощный игровой ноутбук HP.


Это довольно массивный 17-дюймовый агрегат толщиной 35,5 мм и весом более 4,5 кг. При этом он позволяет производить разгон процессора и имеет уже разогнанные графику и память. Еще одна особенность — простота апгрейда. В ноутбуке довольно легко заменить память, винчестер и/или SSD, просто открыв специальную панель.



Omen X получил опции 4K и Full HD для экрана, процессор Intel Core i7-7820HK, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2800 и графику до NVIDIA GeForce 1080. Предусмотрено несколько опций винчестеров и твердотельных накопителей, а также их комбинаций. Есть порты HDMI 2.0, mini DisplayPort, Etherent, три USB 3.0, раздельные разъемы для микрофона и наушников, кардридер. Клавиатура обладает RGB-подсветкой, которую можно настраивать для каждой клавиши индивидуально.


Ноутбук HP Omen X доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 184 990 рублей.

Источник
HP
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