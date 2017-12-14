Обновленные ноутбуки LG Gram весят меньше килограмма

Компания LG Electronics уже начала готовиться к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. Она озвучила планы представить на ней обновленную линейку ноутбуков Gram, отличающуюся легким весом.


Ноутбуки LG Gram 2018 сохранили главную особенность предшественников — легкость. Так, 13,3-дюймовая и 14-дюймовая модели весят 965 и 996 граммов, соотвественно, а 15,5-дюймовый ноутбук — 1 095 граммов.


Они получили IPS-дисплеи с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), работают на основе процессоров Intel Core i5 и i7 восьмого поколения, опционально предлагается второй дополнительный SSD. В ноутбуках используются аккумуляторы на 72 Вт-ч. Корпуса выполнены из углеродно-магниевого сплава, по прочности ноутбуки соответствуют военному стандарту MIL-ST 810G. Предусмотрены порты Thunderbolt 3 и сканеры отпечатков пальцев.


Выход LG Gram в США запланирован на январь 2018 года.

Источник
LG
Теги
ноутбук LG LG Gram

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