Samsung представила обновленные ноутбуки Notebook 9

Компания Samsung Electronics уже начала готовиться к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. Она озвучила планы представить на ней обновленную линейку ноутбуков Notebook 9 и новый перевертыш Notebook 9 Pen со стилусом S Pen.

Ноутбуки Samsung Notebook 9 2018 базируются на процессорах Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельном накопителе объемом до 1 ТБ. Предусмотрены две версии, с дисплеем диагональю 13,3 дюйма и 15 дюймов. Обе с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Старшая модель также предусматривает опцию с графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. В ноутбуках используются аккумуляторы на 75 Вт-ч. Вес составляет 995 граммов и 1250 граммов, соотвественно.

Ноутбук-перевертыш Notebook 9 Pen получил 13,3-дюймовый тачскрин с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельном накопителе объемом до 512 ГБ. Он поддерживает работу со стилусом S Pen, причем для стилуса предусмотрен специальный слот в корпусе.

Samsung Notebook 9 Pen и Notebook 9 (2018) появятся в Корее до конца декабря, а в США и других регионах - в первом квартале 2018 года.