Обновленный перевертыш HP Spectre x360 вышел в России

Компания HP сообщила о начале продаж в России третьего поколения ноутбука-перевертыша Spectre x360. Свежая версия дебютировала на международном рынке в октябре. Модель стала тоньше, легче и получила новейшие четырехъядерные процессоры Intel с архитектурой Kaby Lake Refresh.


13,3-дюймовый HP Spectre 13 x360 имеет толщину 13,6 мм и весит 1,26 кг. По словам производителя, апгрейд процессора сделал ноутбук на 30% быстрее предшественника. Модель 2017-года также получила сканер отпечатков пальцев, более тонкие кромки вокруг дисплея и увеличенное время автономной работы. От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 16,8 часа, а с 4K-дисплеем — до 10 часов. Функция Sure View позволяет сузить углы обзора одним нажатием кнопки.


Конфигурации доступны с процессором до Intel Core i7-8550U, до 1 ТБ на твердотельном накопителе и до 16 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены два порта Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-A, слот microSD и аудиоразъем.

Ноутбук HP Spectre x360 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 94990 рублей.

Источник
HP
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