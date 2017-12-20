Обновленный перевертыш HP EliteBook x360 вышел в России

Компания HP сообщила о начале продаж в России новой версии ноутбука-трансформера EliteBook x360 для бизнес-пользователей. В начале года HP выпустила 13,3-дюймовый EliteBook x360, а теперь стала доступна 12,5-дюймовая модель.





HP EliteBook x360 1020 G2 оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами вплоть до Intel Core i7-7600U с технологиями vPro, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе.

Отмечаются поддержка стилуса HP Active Pen, клавиатура с подсветкой, двойной массив микрофонов, стереодинамики Bang & Olufsen. Ноутбук соответствует по прочности военному стандарту MIL-STD 810G. Заявленное время автономной работы достигает 15,5 часа.

HP EliteBook x360 1020 G2 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 89 990 рублей.