Объявлена российская цена рабочей станции-планшета HP ZBook x2

Компания HP объявила о начале продаж в России гибридного планшета ZBook x2. Интересно, что он вошел в серию мобильных рабочих станций ZBook и позиционируется производителем как самая мощная рабочая станция с отсоединяемой клавиатурой.





HP ZBook x2 оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Клавиатура обладает подсветкой и подключается к планшету по Bluetooth. Отдельно к планшету предлагается стилус с поддержкой технологии Wacom EMR, распознающий 4096 уровней нажатия, угла наклона и функцией ластика.

В основе лежат процессоры Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R) вплоть до i7-8560U, дискретная графика NVIDIA Quadro M620 с 2 ГБ видеопамяти, 32 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Из портов есть HDMI 1.4, USB 3.0 и пара USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3). Размеры составляют 364,5 x 227 x 14,6 мм, а вес — 1,65 кг без учета клавиатуры. Корпус соответствует военному стандарту MIL-STD 810G. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев, ридер для смарт-карт в клавиатуре. . Вес в режиме планшета составляет порядка1,7 кг, а толщина - 14,6 мм. В режиме ноутбука эти показатели соответствуют 2,2 кг и 20,3 мм.

Планшет HP ZBook x2 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 169 990 рублей.