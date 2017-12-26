Huawei обновила ноутбук MateBook D

Компания Huawei без особого шума обновила свой ноутбук MateBook D, представленный в мае 2017 года. У китайских ритейлеров начала продаваться модификация с процессорами Intel Core восьмого поколения и графикой NVIDIA серии GeForce 10 вместо изначальных Intel Core седьмого поколения и NVIDIA GeForce 940MX.



Ноутбук оснащается четырехъядерными процессорами Intel Core i5-8250U или Core i7-8550U и графикой NVIDIA GeForce MX150. Младшая модель с Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на SSD обойдется в 790 долларов США.

Huawei MateBook D получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, полноразмерный HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.

Источник
liliputing
Теги
ноутбук Huawei Huawei MateBook D

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших аксессуаров для Apple MacBook

15 ноября

AMD представила самый быстрый в мире процессор для ультратонких ноутбуков

26 октября

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря

Huawei представила 15-дюймовый ноутбук MateBook D

23 мая

Huawei представила MateBook X в пику MacBook 12

23 мая

Безрамочный Huawei Honor V10 с камерой 16+20 Мп представлен официально

28 ноября
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
В России остался последний ноутбук Acer Predator 21 X за 700 тысяч рублей
Бизнес-ноутбук HP EliteBook 1040 G4 вышел в России
Обновленный перевертыш HP EliteBook x360 вышел в России

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 78
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 57
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 49