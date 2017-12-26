Huawei обновила ноутбук MateBook D

Компания Huawei без особого шума обновила свой ноутбук MateBook D, представленный в мае 2017 года. У китайских ритейлеров начала продаваться модификация с процессорами Intel Core восьмого поколения и графикой NVIDIA серии GeForce 10 вместо изначальных Intel Core седьмого поколения и NVIDIA GeForce 940MX.







Ноутбук оснащается четырехъядерными процессорами Intel Core i5-8250U или Core i7-8550U и графикой NVIDIA GeForce MX150. Младшая модель с Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на SSD обойдется в 790 долларов США.

Huawei MateBook D получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, полноразмерный HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.