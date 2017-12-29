Google прекратила продажи планшета Pixel C

Компания Google без особого шума прекратила продажи гибридного планшета Pixel C. Он уже пропал из фирменного онлайн-магазина Google Store. На это обратил внимание профильный ресурс AndroidPolice.





Теперь адрес страницы Pixel C переправляется на Pixelbook, свидетельствуя о смещении акцентов Google на хромбуки.

Напомним, плашет Google Pixel C вышел в продажу в декабре 2015 года по цене 499 долларов США за базовую модель с 32 ГБ и 599 долларов за 64 ГБ. Опционально к планшету предлагалась смарт-клавиатура за $149 с возможностями док-станции и подзарядки в закрытом состоянии. Устройство оснащено 10,2-дюймовым дисплеем и изначально работало под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.