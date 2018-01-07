Игровой ноутбук Acer Nitro 5 базируется на AMD Ryzen Mobile

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Acer представила игровой ноутбук Nitro 5. Это относительно недорогая модель на базе процессоров AMD Ryzen Mobile.





Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами AMD Ryzen с графикой Radeon RX560, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Корпус Nitro 5 выполнен с использованием углеродного волокна. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и гигабитный Ethernet, есть три полноразмерных порта USB, USB Type-C, HDMI и разъем для наушников.

Ноутбук Acer Nitro 5 выйдет на североамериканский рынок в апреле по цене от 799 долларов США, а в регионе EMEA ( Европа, Ближний Восток и Африка) — от 1099 евро.