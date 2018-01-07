Acer обновила перевертыш Spin 3 с процессорами Intel Core восьмого поколения

Компания Acer представила к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, обновленную версию ноутбука-трансформера Spin 3. Перевертыш Spin 3 (модельный номер SP314-51) относится к бюджетному классу.

Он получил 14-дюймовый дисплей с опцией Full HD (1920 х 1080 пикселей), ранее доступной только для модели с 15,5 дюймами в диагонали. В основе лежат процессоры Intel Core 8 поколения. Производителем заявлено время автономной работы до 12 часов. За звук отвечают два фронтальных динамика с поддержкой технологии Acer TrueHarmony. Предусмотрены три полноразмерных USB-порта, HDMI, кардриред SD, разъем для наушников.

Обновленный гоутбук-трансформер Acer Spin 3 выйдет на североамериканский рынок в феврале по цене от 599 долларов США, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) новинка появится в январе по цене от 649 евро.

Источник
Acer
Теги
ноутбук WINDOWS ACER CES 2018 Acer Spin 3

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