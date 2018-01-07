Acer обновила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7

Компания Acer представила к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, обновленную версию ноутбука Swift 7. Модель стала 14-дюймовой, вместо прошлогодних 13,3 дюймов, позиционируется как самый тонкий ноутбук в мире и базируется на процессорах Intel Kaby Lake-Y.

Ноутбук заключен в алюминиевый корпус, толщина снизилась до 8,98 мм. Он оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), есть опция тачскрина, профессором Intel Core i7-7Y75, 8 ГБ оперативной памяти и SSD с интерфейсом PCIe на 256 ГБ.

Экран и тачпад ноутбука защищены стеклом Corning Gorilla Glass NBT. Предусмотрен встроенный датчик отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.

В Северной Америке обновленный ноутбук Acer Swift 7 появится в марте этого года по цене от 1699 долларов США, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) – в апреле по цене от 1699 евро.