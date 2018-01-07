Lenovo представила ноутбуки ThinkPad X280 и X380 Yoga

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X280 и ноутбук-перевертыш ThinkPad X380 Yoga.


ThinkPad X280 позиционируется производителем как компактный и легкий ноутбук, его толщина составляет 17,4 мм, а вес – 1,18 кг. Трансформер поддерживает стилус Active Pen и получил инфракрасную камеру для распознавания лиц с помощью сервиса Windows Hello. Модели прошли тестирования в соответствии с военными нормативами MIL-SPEC.


Функция быстрой зарядки позволяет заряжать батарею на 80% всего за 60 минут, а полный заряд обеспечивает ноутбукам до 13 и 13,6 часа автономной работы. Питание производится через порт USB Type-C.

Lenovo ThinkPad X380 Yoga оснащается 13,3-дюймовым дисплеем, а ThinkPad X280 — 12,5-дюймовым. Дисплеи сенсорные, с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до Core i7, 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe.

Цена на Lenovo ThinkPad X380 Yoga стартует от 1460 долларов, а на ThinkPad X280 — от 999 долларов. Продажи начнутся в январе 2018 года.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук LENOVO CES 2018

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