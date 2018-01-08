Acer обновила ноутбук Chromebook 11 для работы и дома

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Acer представила новый ноутбук Chromebook 11 на базе операционной системы Chrome OS. По словам производителя, модель подходит как для работы, так и для семейного использования, в том числе совместного просмотра мультимедийного контента.

11,6-дюймовый ноутбук Acer Chromebook 11 с системой пассивного охлаждения без вентиляторов предлагается в двух вариациях — CB311-8HT с тачскрином и CB311-8H с обычным дисплеем. Разрешение IPS-экрана составляет 1366 x 768 пикселей. Он базируется на процессорах Intel Celeron N3350 и Celeron N3450, 4 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ на накопителе eMMC.

Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Предусмотрено два порта USB 3.1 Type-C, два полноразмерных USB 3.0, слот для карточек microSD. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Поддержка магазина Google Play даёт доступ к приложениям для Android.

Ноутбук Acer Chromebook 11 выйдет на североамериканский рынок в апреле по цене от 249 долларов США, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — в марте от 249 евро.