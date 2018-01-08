Acer обновила ноутбук Chromebook 11 для работы и дома

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Acer представила новый ноутбук Chromebook 11 на базе операционной системы Chrome OS. По словам производителя, модель подходит как для работы, так и для семейного использования, в том числе совместного просмотра мультимедийного контента.

11,6-дюймовый ноутбук Acer Chromebook 11 с системой пассивного охлаждения без вентиляторов предлагается в двух вариациях — CB311-8HT с тачскрином и CB311-8H с обычным дисплеем. Разрешение IPS-экрана составляет 1366 x 768 пикселей. Он базируется на процессорах Intel Celeron N3350 и Celeron N3450, 4 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ на накопителе eMMC.

Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Предусмотрено два порта USB 3.1 Type-C, два полноразмерных USB 3.0, слот для карточек microSD. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Поддержка магазина Google Play даёт доступ к приложениям для Android.

Ноутбук Acer Chromebook 11 выйдет на североамериканский рынок в апреле по цене от 249 долларов США, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — в марте от 249 евро.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER CHROME OS хромбук CES 2018 Acer Chromebook 11

Комментарии

Материалы по теме

Acer Chromebook 13 с процессором NVIDIA Tegra K1 появится в России в ноябре

6 октября 2014

Acer готовит свой первый Chromebox

19 июля 2014

Acer и Toshiba запускают в продажу хромбуки на базе Bay Trail

27 сентября 2014

Acer представила Chromebook 11 на базе Bay Trail

22 августа 2014

Acer представила новый Chromebook C720

10 октября 2013

CES 2015: Acer представила самый большой Chromebook на рынке

5 января 2015
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
HP представила версию планшета Envy x2 на базе Intel Core вместо Qualcomm Snapdragon
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 базируется на AMD Ryzen Mobile
Lenovo представила ноутбуки ThinkPad X280 и X380 Yoga

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 91
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 84
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 72
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46