HP представила версию планшета Envy x2 на базе Intel Core вместо Qualcomm Snapdragon

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HP представила новую версию гибридного планшета Envy x2. Изначально модель дебютировала в декабре 2017 года в рамках линейки Always Connected PC (всегда подключенный ПК), ноутбуков, сочетающих ARM-процессор Snapdragon и полноценную операционную систему Windows 10.


Оригинальная версия HP Envy x2 базировалась на Snapdragon 835, а новая вариация основана на процессорах Intel Core Y седьмого поколения. При этом производитель обещает до 15 часов автономной работы.

HP Envy x2 оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1280 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Устройство поддерживает ввод стилусом и пальцами, клавиатура имеет подсветку и может отстегиваться от планшета. Предусмотрены опции с поддержкой только Wi-Fi и дополнительной возможностью работы в сотовых сетях LTE.

Продажи гибридного планшета HP Envy x2 на базе Intel Core должны стартовать весной 2018 года, ориентировочная цена пока не объявлена.

Источник
HP
Теги
планшет HP CES 2018 HP ENVY X2

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