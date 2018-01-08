HP представила версию планшета Envy x2 на базе Intel Core вместо Qualcomm Snapdragon

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HP представила новую версию гибридного планшета Envy x2. Изначально модель дебютировала в декабре 2017 года в рамках линейки Always Connected PC (всегда подключенный ПК), ноутбуков, сочетающих ARM-процессор Snapdragon и полноценную операционную систему Windows 10.





Оригинальная версия HP Envy x2 базировалась на Snapdragon 835, а новая вариация основана на процессорах Intel Core Y седьмого поколения. При этом производитель обещает до 15 часов автономной работы.

HP Envy x2 оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1280 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Устройство поддерживает ввод стилусом и пальцами, клавиатура имеет подсветку и может отстегиваться от планшета. Предусмотрены опции с поддержкой только Wi-Fi и дополнительной возможностью работы в сотовых сетях LTE.

Продажи гибридного планшета HP Envy x2 на базе Intel Core должны стартовать весной 2018 года, ориентировочная цена пока не объявлена.