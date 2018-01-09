Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon

На выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила планшет MiiX 630. Он вошел в линейку Always Connected PC (всегда подключенный ПК), включающую ноутбуки и гибридные планшеты с ARM-процессором Snapdragon и полноценной операционной системой Windows 10.


Планшет Lenovo MiiX 630 оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1280 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835, до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Съемная клавиатура имеет подсветку. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Время автономной работы достигает 20 часов. Инфракрасная камера позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello.

Поддерживаются сотовые сети 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Предусмотрен порт USB Type-C, слот для карточек памяти SD, а также для micro-SIM. Размеры самого планшета составляют 293 х 210 х 7 мм, толщина с клавиатурой — 15,6 мм, а вес — 1,37 кг с клавиатурой.


Планшет Lenovo MiiX 630 поступит в продажу во втором квартале 2018 года по цене от 799,99 доллара США.

Источник
Lenovo
Теги
планшет WINDOWS LENOVO CES 2018

Комментарии

Материалы по теме

Acer представила гибридный планшет Switch 7 Black Edition без вентиляторов

30 августа 2017

CES 2016: Lenovo представила модульный планшет ThinkPad X1

4 января 2016

Huawei представила гибридный планшет MateBook E

23 мая 2017

Lenovo представила 17-дюймовый игровой ноутбук Legion Y920

18 мая 2017

Lenovo представила Windows-планшет ThinkPad 10 для бизнеса

14 мая 2014

Lenovo рассекретила Windows-планшет ThinkPad 10

28 апреля 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Мощный планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet перешел на Intel Core i7 8-го поколения
Lenovo обновила премиальные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и Yoga
Google Ассистент начинает говорить по-русски

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 119
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46