Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon

На выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила планшет MiiX 630. Он вошел в линейку Always Connected PC (всегда подключенный ПК), включающую ноутбуки и гибридные планшеты с ARM-процессором Snapdragon и полноценной операционной системой Windows 10.





Планшет Lenovo MiiX 630 оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1280 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835, до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Съемная клавиатура имеет подсветку. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Время автономной работы достигает 20 часов. Инфракрасная камера позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello.

Поддерживаются сотовые сети 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Предусмотрен порт USB Type-C, слот для карточек памяти SD, а также для micro-SIM. Размеры самого планшета составляют 293 х 210 х 7 мм, толщина с клавиатурой — 15,6 мм, а вес — 1,37 кг с клавиатурой.





Планшет Lenovo MiiX 630 поступит в продажу во втором квартале 2018 года по цене от 799,99 доллара США.