Lenovo обновила премиальные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и Yoga

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила обновленные версии премиального ноутбука ThinkPad X1 Carbon и перевертыша ThinkPad X1 Yoga.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon весит 1,13 кг, а размеры составляют 323х217х16 мм. Трансформер ThinkPad X1 Yoga весит 1,4 кг и несколько больше по габаритам — 333х229х17 мм.

Оба оборудованы 14-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD или WQHD и яркостью до 500 нит. Аппаратной новой стали процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3, до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть по два порта USB 3.0 (Type-A) и Thunderbolt, а такж мини-джек, HDMI и RJ45.

Время автономной работы достигает 15 часов. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Инфракрасная камера позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Yoga поступят в продажу в январе 2018 года по цене от $1709 и $1889 доллара США.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук LENOVO CES 2018 LENOVO THINKPAD X1 CARBON Lenovo ThinkPad X1 Yoga

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января 2017

5 самых тонких и лёгких 15-дюймовых ноутбуков для полноценной работы

16 февраля 2017

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

CES 2014: Lenovo представила третье поколение ThinkPad X1 Carbon

6 января 2014

CES 2015: Lenovo представила обновленный ультрабук ThinkPad X1 Carbon

5 января 2015

CES 2017: Lenovo представила игровые ноутбуки Legion

3 января 2017
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Мощный планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet перешел на Intel Core i7 8-го поколения
Google Ассистент начинает говорить по-русски
Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 119
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46