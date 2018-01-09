Lenovo обновила премиальные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и Yoga

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила обновленные версии премиального ноутбука ThinkPad X1 Carbon и перевертыша ThinkPad X1 Yoga.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon весит 1,13 кг, а размеры составляют 323х217х16 мм. Трансформер ThinkPad X1 Yoga весит 1,4 кг и несколько больше по габаритам — 333х229х17 мм.

Оба оборудованы 14-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD или WQHD и яркостью до 500 нит. Аппаратной новой стали процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3, до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть по два порта USB 3.0 (Type-A) и Thunderbolt, а такж мини-джек, HDMI и RJ45.

Время автономной работы достигает 15 часов. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Инфракрасная камера позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Yoga поступят в продажу в январе 2018 года по цене от $1709 и $1889 доллара США.