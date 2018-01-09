Мощный планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet перешел на Intel Core i7 8-го поколения

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила третье поколение гибридного планшета ThinkPad X1 Tablet.







Планшет перешел на процессоры Intel Core 8-го поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативно памяти DDR3 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Он оснащается 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3K (3000 x 2000 пикселей), что заметно больше прошлогоднего 12-дюймового экрана 2160 x 1440 пикселей.





Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Время автономной раочти достигает 9,5 часа. Инфракрасная камера позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello, также есть сканер отпечатков пальцев.





Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Предусмотрены по два порта USB 3.0 и Thunderbolt, а также мини-джек, HDMI и RJ45. Размеры составляют 304х226х9 мм, а вес — 1,37 кг с клавиатурой.

Планшет ThinkPad X1 Tablet третьего поколения поступит в продажу в марте 2018 года по цене от 1599 долларов США.