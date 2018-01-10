HP выпускает 15,6-дюймовую версию ноутбука-перевертыша Spectre x360

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HP представила 15,6-дюймовую версию ноутбука-перевретыша HP Spectre x360. По словам производителя, HP Spectre x360 15 представляет собой один из самых мощных трансформеров в мире.





Ноутбук получил 15,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 3840 x 2160 пикселей, который может откидываться на 360 градусов. Аппаратной основой стали процессоры Intel Core i7 восьмого поколения. Предусмотрено две опции — четырехъядерный Intel Core i7-8550U, дополненный графикой NVIDIA GeForce MX 150, или новый Core i7-8705G с графикой Radeon RX Vega M в едином модуле. Также ноутбук оснащается до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 512 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe.





Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, есть порты Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI и мини-джек. Время автономной работы достигает 12 часов для модели с Core i7-8705G и 13,5 часа для Core i7-8550U. Ноутбук заключен в алюминиевый корпус, толщина составляет 19,5 мм, а вес — 2,14 кг. Для биометрической аутентификации пользователей предусмотрены сканер отпечатков пальцев и инфракрасная камера.





HP Spectre x360 15 поступит в продажу в марте 2018 года по цене от 1370 долларов в США. В России стартовая рекомендованная розничная цена составляет 159 990 рублей для модели с Core i7-8705G и 169 990 рублей для Core i7-8550U.