Ноутбук ASUS ZenBook 13 весит меньше килограмма

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания ASUS представила обновленную версию ноутбука ZenBook 13. Это тонкая и легкая модель на базе четырехъядерных процессоров Intel Core i7 восьмого поколения (авхитектура Kaby Lak-R).

По словам производителя, ASUS ZenBook 13 с модельным номером UX331UAL весит 985 граммов с аккумулятором. Он оснащается 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Intel Core i7-8550U или 8550U, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе.

Заявленное время автономной работы достигает 15 часов. Он работает под операционной системой Windows 10. Срок выхода и ориентировочная цена пока не объявлены.

Источник
ASUS
Теги
ноутбук ASUS CES 2018

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