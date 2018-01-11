Перевертыш Dell XPS 15 базируется на процессорах Intel Kaby Lake-G с графикой AMD

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Dell представила ноутбук-перевертыш XPS 15 на основе новых процессоров Intel Core восьмого поколения со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega M. По словам производителя, трансформер XPS 15 стал самым мощным на настоящий момент 15-дюймовым компьютером в своем классе.


Dell XPS 15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением до 3200 х 1800 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, процессорами Intel Core i5-8305G или i7-8705G, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Время автономной работы достигает 12 часов с дисплеем Full HD и 9 часов для 4K-версии.

Ноутбук не получил полноразмерных портов USB и HDMI. Предусмотрены четыре USB Type-C , слот для карточек microSD и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 354 х 235 х 16 мм, а вес — 1,97 кг.

Ноутбук-трансформер Dell XPS 15 станет доступен в марте 2018 года по цене от 1300 долларов США.

Источник
Dell
Теги
ноутбук DELL CES 2018 Dell XPS 15

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