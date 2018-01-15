Обновление MacBook Pro не ожидается до 2019 года

Компания Apple не планирует сколько-нибудь серьёзного обновления ноутбуков MacBook Pro в 2018 году. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Отметим, что последнее большое обновление ноутбуков MacBook Pro компания сделала осенью 2016 года, когда были представлены модели с дополнительным экраном-тачбаром вместо линейки функциональных клавиш. Предыдущий крупный редизайн серии состоялся в 2012 году.

Впрочем, это не отменяет возможности "небольших" аппаратных изменений в характеристиках, как это произошло в прошлом году, когда Apple перевела MacBook Pro на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).