Apple выпустила iOS 11.3 для избранных

Компания Apple выпустила долгожданное обновление мобильной операционной системы iOS 11.3. Правда, пока апдейт доступен только для пользователей iPad шестого поколения, анонсированного пару дней назад в Чикаго.


Новый планшет стал доступен для предзаказа сразу после анонса, но его поставки начнутся только в конце недели, а в розничных магазинах его пока нет. Можно предположить, что «для всех остальных» iOS 11.3 станет доступна в ближайшее время.

Обновление приносит довольно большой список новшеств. В iOS 11.3 используется ARKit 1.5, что принесет новые возможности дополненной реальности. Система сможет распознавать и размещать виртуальные объекты не только на горизонтальных поверхностях, вроде столов и стульев, но и на вертикальных поверхностях, включая стены и двери, а также более точно размечать поверхности необычной формы вроде круглых столов. ARKit 1.5 может находить и распознавать 2D-изображения, такие как знаки и постеры, а затем добавлять их к виртуальной реальности. Например, оживить плакат к фильму. Кроме того, разрешение поднимется с 720p до 1080p.

Еще одним новшеством станет бизнес-чат Business Chat, он позволит общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages (Сообщения). Он заработает в бета-режиме с релизом iOS 11.3 весной.

Изменения коснутся и приложения Health (Здоровье). Пользователи смогут просматривать медицинские данные, собранные больницами и клиниками, включая доступные данные от различных провайдеров, включая госпиталь Джонса Хопкинса и медицинский центр Cedars-Sinai. Функция Health Records включает, например, уведомления о результатах анализов, выписанных лекарствах, состоянии здоровья и многом другом. Все данные зашифрованы и защищены паролем.

Пользователи iPhone 6 и более новых смартфонов смогут получить данные о состоянии аккумулятора в настройках батареи и предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. В настройках также появится опция отключения замедления производительности, предотвращающее неожиданную разрядку аккумулятора. В Apple Music появится стриминг музыкальных видео, причем без рекламы. В Apple News появятся подборки самых важных видео за день в разделе For You (Для Вас).

Программная аутентификация HomeKit позволит разработчикам добавлять к существующим аксессуарам поддержку HomeKit с сохранением безопасности и конфиденциальности. Технология Advanced Mobile Location (AML) даёт возможность автоматически отправлять данные о местонахождении пользователя при вызове экстренных служб в тех странах, где поддерживается AML.

Источник
Apple
Теги
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