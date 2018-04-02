Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5

Компания Samsung Electronics представила новые ноутбуки Notebook 3 и Notebook 5. Как подчёркивает производитель, ноутбуки получили дизайн «без винтов».


Ноутбук Samsung Notebook 3 предлагается в версиях с диагональю 15 и 14 дюймов в четырёх цветовых вариантах. Samsung Notebook 5 представляет собой 15-дюймовую модель в металлическом корпусе титанового цвета.


В их основу легли четырехёядерные процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, графика до NVIDIA MX150, оперативная память DDR4, двойные накопители SSD + HDD.

Samsung Notebook 3 весит 1,66 и 1,97 кг, соотвественно, а Samsung Notebook 5 — 1,97 кг. Ноутбуки станут доступны в Корее с апреля, а позднее во втором квартале — в дополнительных регионах, включая Китай и Бразилию.

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Перевертыши Lenovo Yoga 730, 530 и 330 вышли в России
В России впервые запускают trade-in для iPad
Apple выпустила iOS 11.3 для избранных

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 61
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45