Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5

Компания Samsung Electronics представила новые ноутбуки Notebook 3 и Notebook 5. Как подчёркивает производитель, ноутбуки получили дизайн «без винтов».





Ноутбук Samsung Notebook 3 предлагается в версиях с диагональю 15 и 14 дюймов в четырёх цветовых вариантах. Samsung Notebook 5 представляет собой 15-дюймовую модель в металлическом корпусе титанового цвета.





В их основу легли четырехёядерные процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, графика до NVIDIA MX150, оперативная память DDR4, двойные накопители SSD + HDD.

Samsung Notebook 3 весит 1,66 и 1,97 кг, соотвественно, а Samsung Notebook 5 — 1,97 кг. Ноутбуки станут доступны в Корее с апреля, а позднее во втором квартале — в дополнительных регионах, включая Китай и Бразилию.