Google готовит хромбук Atlas с 4K-дисплеем

Компания Google готовит к выходу новый хромбук под кодовым названием Atlas с разрешением экрана 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). На это указывает код файла boards.yaml из Chromium OS, обнаруженный одним из пользователей социального новостоного ресурса Reddit.

Google Pixelbook
Google Pixelbook

Ранее хромбуки не выпускались с таким разрешением. Самым «чётким» из них сейчас является Google Pixelbook с 12,3-дюймовым дисплеем 2400 x 1600 пикселей.

Как ожидается, как и Pixelbook, новый Atlas не получит слота для карт памяти SD. Дополнительных подробностей о ноутбуке на базе Chrome OS пока нет. Можно лишь предположить, что начинка модели будет довольно высококлассной.

Источник
Chromium boards.yaml
Теги
Google CHROME OS хромбук CHROMEBOOK

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