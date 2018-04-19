Huawei представила первый ноутбук под брендом Honor

Компания Huawei представила сегодня в Китае не только смартфон Honor 10, но и первый ноутбук под брендом Honor. Он получил название Honor MagicBook.


Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, который может раскрываться на 180 градусов, процессоров Intel Core i7 -8550U восьмого поколения или Core i5, графикой NVIDIA MX150, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на твердотельном накопителе.


Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в режиме просмотра видео 1080p или веб-серфинга. Предусмотрено четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound, а также сканер отпечатков пальцев.

Ноутбук Honor MagicBook будет доступен в серебристом, сером и лиловом цветовых вариантах по цене 796 и 908 долларов, в зависимости от конфигурации.


Источник
Huawei
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