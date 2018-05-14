На Apple подали в суд за проблемы с клавиатурой у MacBook и MacBook Pro

Против Тима Кука и команды Apple, занимающейся ноутбуками, в Калифорнии подали коллективный иск по поводу проблем с клавиатурами в MacBook и MacBook Pro.


В иске цитируются многочисленные жалобы пользователей на сбои механизма «бабочка» в клавиатурах MacBook, выпущенных с 2015 года, и MacBook Pro, выпущенных с 2016 года. Такие сбои приводят к тому, что ноутбуки становятся, фактически, бесполезными.

Также попадание даже небольшого количества пыли мешает работе переключателя, в результате, нажатия на клавиши не регистрируются. Ремонт же подобных проблем в сервис-центре влетает в копеечку, если ноутбук уже не на гарантии.

Напомним, Apple впервые представила механизм «бабочка» в 12-дюймовом ноутбуке MacBook в 2015 году, утверждая, что такая клавиатура будет намного точнее. Механизм позволил сделать профиль ноутбука тоньше.

На Change.org недавно появилась петиция, призывающая Apple отозвать все MacBook с механизмом «бабочка» в клавиатуре, поскольку такой дизайн показал себя неудачным. Её подписали более 17 тысяч человек всего за неделю.

Источник
AppleInsider
Теги
Apple ноутбук фейспалм MacBook Pro MacBook

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила 15-дюймовый MacBook Pro с трекпадом Force Touch

19 мая 2015

Apple представила переработанный MacBook Pro с OLED-тачбаром

27 октября 2016

Apple свернет выпуск 13-дюймовых MacBook Pro без Retina в текущем году

7 марта 2014

Весь день без подзарядки: 5 самых долгоиграющих ноутбуков

24 июля 2017

Делаем видео на MacBook Pro 15 с TouchBar

9 сентября 2017

Новый Microsoft Surface Book 2 против MacBook Pro — какой ноутбук лучше?

22 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Продажи планшетов упадут на рекордный уровень
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Объявлена дата выхода следующего крупного обновления Windows 10

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 59
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 44