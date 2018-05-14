На Apple подали в суд за проблемы с клавиатурой у MacBook и MacBook Pro

Против Тима Кука и команды Apple, занимающейся ноутбуками, в Калифорнии подали коллективный иск по поводу проблем с клавиатурами в MacBook и MacBook Pro.





В иске цитируются многочисленные жалобы пользователей на сбои механизма «бабочка» в клавиатурах MacBook, выпущенных с 2015 года, и MacBook Pro, выпущенных с 2016 года. Такие сбои приводят к тому, что ноутбуки становятся, фактически, бесполезными.

Также попадание даже небольшого количества пыли мешает работе переключателя, в результате, нажатия на клавиши не регистрируются. Ремонт же подобных проблем в сервис-центре влетает в копеечку, если ноутбук уже не на гарантии.

Напомним, Apple впервые представила механизм «бабочка» в 12-дюймовом ноутбуке MacBook в 2015 году, утверждая, что такая клавиатура будет намного точнее. Механизм позволил сделать профиль ноутбука тоньше.

На Change.org недавно появилась петиция, призывающая Apple отозвать все MacBook с механизмом «бабочка» в клавиатуре, поскольку такой дизайн показал себя неудачным. Её подписали более 17 тысяч человек всего за неделю.