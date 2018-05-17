Microsoft готовит недорогой планшет Surface для конкуренции с iPad

Компания Microsoft планирует выпустить линейку недорогих планшетов Surface, которые бы смогли составить конкуренцию iPad от Apple. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.


Microsoft уже предпринимала ранее подобную попытку, запустив в 2012 году Surface RT по цене от 499 долларов СШа. Однако он не снискал успеха и компания переключилась на более дорогие Surface Pro.

Новые планшеты получат 10-дюймовый экран, примерно такой, как у стандартного iPad, и заметно меньше, чем у Surface Pro. Кромки станут скруглёнными, тоже как у iPad. Впервые для планшетов Surface появится порт USB Type-C. Планшет должен оказаться на 20% легче топовых моделей, но время автономной работы уменьшится на 4 часа по сравнению с заявленными 13,5 часа у Surface Pro. Процессор и графика использована от Intel.

Цена составит порядка 400 долларов. Выход ожидается во второй половине 2018 года.

Источник
Bloomberg
Теги
планшет Microsoft iPad Pro Microsoft Surface Surface

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