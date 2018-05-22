Razer выпустила самый компактный игровой 15-дюймовый ноутбук

Компания Razer представила 15,6-дюймовую версию своего игрового ноутбука Razer Blade. По словам производителя, это самый компактный игровой лэптоп в своем классе с увеличенной зоной экрана.





Ноутбук в алюминиевом корпусе оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), частотой обновления 144 Гц и 100% sRGB-цветом. Так же доступен вариант устройства с 4K (3840 x 2160) дисплеем, тачскрином и 100% поддержкой цвета Adobe RGB.

Razer Blade оборудован шестиядерным процессором 8 поколения Intel Core i7-8750H (Coffee Lake), графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070, 16 ГБ двухканальной 2667 МГц памяти и твёрдотельным накопителем с интерфейсом PCIe с объемом до 512 ГБ, с возможностью расширения до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ на накопителе.

Клавиатура с антигостингом поддерживает подсветку Razer Chroma и предлагает до 16,8 млн цветовых оттенков на каждую из кнопок с возможностью индивидуальной настройки. Звук обеспечивают двойные фронтальные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

К ноутбуку можно подключить до 3 дополнительных мониторов посредством разъемов Mini DisplayPort, HDMI, и Thunderbolt 3. Также есть три порта USB 3.1 Gen 1. Размеры составляют 355 х 235 х 16,8 мм, а вес — 2,07 кг.

Ноутбук Razer Blade 15.6” поступил в продажу по цене от $1899.