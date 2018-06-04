ASUS представила игровые ноутбуки ROG Strix Hero II и Scar II

Компания ASUS пару новых ноутбуков в игровой серии ROG (Republic of Gamers) — ROG Strix Hero II и Scar II. По сути, это две разновидности одной модели. Ноутбук ROG Strix Hero II позиционируется как модель для игр жанра MOBA (многопользовательская боевая онлайн-арена), а Strix Scar II — для шутеров от первого лица.


По словам производителя, ноутбук Strix Scar II первым в мире получил дисплей с тонкими рамками, частотой обновления 144ГГц и временем отклика 3 мс. Оба ноутбука получили игровые клавиатуры с настраиваемой подсветкой и выделенными горячими клавишами WASD или QWER..


Ноутбуки оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, процессорами Intel Core i7-8750H или Core i5-8300H  восьмого поколения ( архитектура Coffee Lake), графикой до NVIDIA GeForce GTX 1070, до 32 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe и до 1 ТБ на гибридном накопителе SSHD.

Порты включают USB Type-A, USB Type-C, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, разъём для наушников и SD-картдридер. Ноутбуки весят по 2,4 кг, а толщина составляет 26 мм.

ASUS ROG Strix Hero II ASUS ROG Strix Scar II

Ноутбук ASUS ROG Strix Scar II доступен по цене от 1 999 долларов, а ASUS ROG Strix Hero II  — 1699 долларов США. 

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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