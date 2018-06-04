Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.5 с Сообщениями в iCloud

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.5. Это пятый значимый апдейт macOS High Sierra. Оно вышло спустя более двух месяцев после выхода оригинальной версии macOS High Sierra 10.13.4 с бизнес-чатом Business Chat и поддержкой внешних видеокарт.


Обновление macOS High Sierra 10.13.5 доступно для всех пользователей ПК с установленной High Sierra бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store.

macOS High Sierra 10.13.5 возвращает поддержку Сообщения в iCloud. Изначально она тестировалась в macOS High Sierra 10.13.4, но ее убрали ближе к релизу. Функция позволяет хранить сообщения из iMessages в облаке iCloud и синхронизировать их между устройствами, экономя доступное пространство.

Источник
Apple
Теги
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