ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ASUS представила прототип концептуального ноутбука с двумя экранами, одни из которых заменяет традиционную клавиатуру. Он получил название Project Precog.


Прототип может работать в нескольких режимах, как ноутбуки линейки Yoga от Lenovo, включая традиционный, планшет и тент, а также режим, в котором оба экрана разворачиваются в вертикальном режиме и могут использоваться как два монитора. Причём он угадывает, в каком режиме его собираются использовать и выводит на второй экран клавиатуру/тачпад, когда нужно. Это реализовано с помощью системы на базе искусственного интеллекта.


Также искусственный интеллект помогает оптимизировать заряд аккумулятора, в зависимости от времени дня. Ноутбук отслеживает положение рук пользователя с помощью Intel Movidius, ускорителя для алгоритмов компьютерного зрения. Он поддерживает голосовые помощники Windows Cortana и Amazon Alexa.


ASUS утверждает, что Project Precog представляет собой нечто больше, чем просто концепт. Такое устройство планируется выпустить в 2019 году.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук ASUS Computex 2018

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