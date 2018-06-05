ASUS представила новые ноутбуки VivoBook

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ASUS представила новое поколение ноутбуков VivoBook, относящихся к среднему уровню. В линейку вошли модели VivoBook S15, S14 и S13, а также перевёртыш VivoBook Flip 14.

Ноутбуки VivoBook S позиционируются как модели для молодёжи. Они выпускаются в весёленькой расцветке, включая зелёный. Производитель также обращает особое внимание на уменьшенные рамки вокруг дисплея. Так, у VivoBook S15 экран занимает 86% крышки, VivoBook S14 — 84%, а у VivoBook S13 — 89%. Также они довольно тонки и легки — при толщине 18 мм вес составляет 1,8, 1,4 и 1,2 кг, соотвественно.


Ноутбуки VivoBook S оснащаются процессорами Intel Core восьмого поколения, вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce MX150, опционально, до 512 ГБ на SSD и 2 ТБ на винчестере. ASUS обещает для них «полный день» автономной работы, есть сканер отпечатков пальцев.


14-дюймовый перевёртыш VivoBook Flip 14 также получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Он весит 1,5 кг. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев.


Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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ноутбук ASUS Computex 2018 ASUS Vivobook S15 ASUS VivoBook Flip 14

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